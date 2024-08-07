 الوزير الأسكتلندي الأول السابق حمزة يوسف: أعمال الشغب تجعلني أتساءل بشأن مستقبل أسرتي في المملكة المتحدة - بوابة الشروق
الأربعاء 7 أغسطس 2024 12:21 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الوزير الأسكتلندي الأول السابق حمزة يوسف: أعمال الشغب تجعلني أتساءل بشأن مستقبل أسرتي في المملكة المتحدة

لندن - د ب أ
نشر في: الأربعاء 7 أغسطس 2024 - 12:15 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 أغسطس 2024 - 12:15 م

قال وزير اسكتلندا الأول السابق حمزة يوسف، إن الاضطرابات التي وقعت الأسبوع الماضي جعلته غير واثق مما إذا كان يتعين على أسرته أن تظل في المملكة المتحدة.

وذكر يوسف وهو أول مسلم يشغل منصب الوزير الأول الاسكتلندي، لبودكاست "ذا نيوز أجنتس" إن مشاهد العنف في شوارع بريطانيا والتي كان الكثير منها يستهدف الأقليات العرقية، كان "مروعا".

وقال إنه اسكتلندي بقدر أي شخص آخر.

وأضاف "ولكن في حقيقة الأمر، لا أعلم ما إذا كان مستقبلي أنا وزوجتي وأبنائي الثلاثة سوف يكون هنا في اسكتلندا أو المملكة المتحدة أو حتى في أوروبا والغرب، لأنني كنت قلقا لبعض الوقت بشأن زيادة الرهاب من الإسلام".

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء البريطانية عن المقابلة، قال يوسف الذي استقال من منصبه في مايو الماضي، إنه لا يريد مغادرة المملكة المتحدة، مضيفا أن "لغة اليمين المتطرف.. أصبحت تأخذ الطابع المؤسسى في مجال السياسة لدينا ". وألقى باللائمة على سياسيين بارزين مثل سويلا برافرمان ونايجل فاراج .

وقال إن مثيري الشغب "يلاحقون الأشخاص السود والأسيويين والمسلمين، وهذا يرجع مجددا للغة التي غالبا ما تستخدم كثيرا في مجال السياسة لدينا بشأن الأشخاص الذين لا يتبنون قيمنا".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك