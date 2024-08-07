اتهام 14 شخصا و5 شركات في قضية تزوير واسعة النطاق في التشيك

وجهت اتهامات إلى إجمالي 14 شخصا وخمس شركات بتزوير العطاءات والتهرب الضريبي وجرائم أخرى، في قضية احتيال واسعة النطاق.

وشملت العصابة الإجرامية أشخاصا من أربع مناطق هي "أوستي ناد لابم" و"كارلوفي فاري" و"بوهيميا الوسطى" و"مورافيا-سيليزيا" حسب "راديو براغ" التشيكي اليوم الأربعاء.

وطبقا لمكتب المدعي العام، فإنه من بين المتهمين ماريك هراباتش، رئيس بلدية تشوموتوف، الذي يمكن أن يواجه السجن 12 عاما، حال إدانته وفيرا فريكوفا، مديرة حديقة حيوان تشوموتوف والرئيس التنفيذي لإدارة صيانة الطرق في منطقة أوستي، ليبور تاتشنر.

وكانت الشرطة تجري مداهمات في المناطق الأربع منذ صباح أمس الثلاثاء، في قضية ترتبط بفساد واسع النطاق واحتيال وتهرب ضريبي، حسب مكتب المدعي العام.