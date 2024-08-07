باكستان: نسعى لمزيد من التفاصيل بشأن التهم الأمريكية لباكستاني بالمشاركة في مخطط اغتيال سياسي

قالت المتحدثة باسم الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بالوش، إن إسلام آباد تتواصل مع السلطات في واشنطن، كما أنها تنتظر الحصول على المزيد من التفاصيل بعد ورود تقارير تفيد بتورط شخص باكستاني في محاولة الاغتيال الفاشلة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ونقلت قناة جيو الباكستانية عن المتحدثة القول في بيان "لقد رأينا التقارير الإعلامية. ونحن نتواصل مع السلطات الأمريكية وننتظر مزيدا من التفاصيل".

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد قالت أمس الثلاثاء إن رجلا باكستانيا له صلات مزعومة بإيران اتُهم بتدبير مخطط مزعوم لاغتيال سياسي أو مسئول حكومي على الأراضي الأمريكية.

وتقول الوزارة ومكتب التحقيقات الاتحادي إن الرجل سافر إلى الولايات المتحدة في أبريل بعد أن أمضى بعض الوقت في إيران.

وبمجرد وصوله إلى الولايات المتحدة، اتصل بشخص يعتقد أنه يمكن أن يساعده في المخطط، لكن هذا الشخص أبلغ عنه إلى سلطات إنفاذ القانون، بحسب الوزارة.

وفي منتصف يونيو، التقى بقتلة محترفين مزعومين، كانوا في الواقع ضباطا سريين تابعين لهيئات إنفاذ القانون. وألقي القبض عليه في يوليو.

وقال مساعد المدعي العام ماثيو أولسن من قسم الأمن القومي بالوزارة: "الشكوى التي تم الكشف عنها اليوم تؤكد، مرة أخرى، أن أولئك الذين يشاركون في التآمر المميت على الأراضي الأمريكية سيواجهون القوة الكاملة لنظام العدالة الأمريكي".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إنه لا يوجد دليل يشير إلى أن القضية مرتبطة بمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.