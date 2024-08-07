ألمانيا: العثور على جثتين وإنقاذ 6 أشخاص من تحت أنقاض فندق انهار جزئيا

عثر اليوم الأربعاء، على جثتين وإنقاذ ستة أشخاص من تحت أنقاض فندق انهار جزئيا في غرب ألمانيا.

وقال متحدث باسم خدمات الطوارئ إنه لا يزال هناك شخص محاصر بين أنقاض المبنى الواقع في بلدة كروف على نهر موزيله في ولاية راينلاند-بفالتس. ولا تزال فرق الإنقاذ على تواصل مع المرأة حيث يأمل المنقذون في انتشالها قبل نهاية اليوم.

وقع الحادث المأساوي في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، عندما انهار أحد طوابق الفندق متعدد الطوابق وكان بداخله 14 شخصًا.

وأسفر الحادث عن مقتل شخصين، أحدهما امرأة من مواليد عام 1961 حيث تم العثور على جثتها في وقت لاحق من بعد ظهر اليوم، والآخر رجل لم يتم انتشال جثته بعد.

وتمكن خمسة أشخاص من الهروب من مكان الحادث فوراً، لكن سبعة أشخاص حوصروا في المبنى طوال الليل، وتم إنقاذ ستة منهم على مدار اليوم.

ومن بين الذين تم إنقاذهم طفل يبلغ من العمر عامين ووالدته ووالده الذي تعرض لإصابات خطيرة.

وتُظهر الصور من الموقع أجزاءً من المبنى وقد انهارت، مع حطام خرساني على الأرض.

من جانبها، قالت محطة إذاعة "إس دبليو آر" العامة إن فرق الإطفاء لم تتمكن في البداية من دخول المبنى بسبب التخوف من حدوث انهيار آخر. كما تم إجلاء المباني المجاورة.

وتجري التحقيقات لتحديد سبب انهيار الفندق. وقالت السلطات المحلية إن هيكل المبنى يعود على الأرجح إلى القرن السابع عشر، بينما كانت أعمال البناء تُجرى في الفندق يوم الثلاثاء.

وتم الإعلان في وقت سابق من اليوم عن إنقاذ شخص آخر حيًا من تحت الأنقاض.

وكان المتحدث باسم قوات الإنقاذ أعلن أن الموقع مستقر حاليًا، وتابع أن من المأمول أن يتم الوصول إلى الشخص المحاصر قبل غروب الشمس. ولم تتوافر معلومات بعد عن مدى الإصابات.

وكان يورج تيوش المتحدث باسم إدارة عمليات الطوارىء بالمنطقة قال في وقت سابق إن هناك ثلاثة أشخاص مازالوا تحت الأنقاض وإن من الممكن أن يكونوا قد أصيبوا بإصابات خطيرة.

وأضاف أن عملية إنقاذهم سوف تكون صعبة للغاية.

وكانت الشرطة قد ذكرت في وقت سابق أن قوات الإنقاذ انتشلت أربعة أفراد من تحت الأنقاض: طفل عمره عامان، وامرأتان، ورجل.

وذكرت الشرطة أن حالتهم الصحية لم تتضح بعد.

ووفقا للشرطة، انهار أحد طوابق المبنى الكائن في بلدة كروف الواقعة على نهر موزيله في حوالي الساعة 11 مساء. وكان بالمبنى 14 شخصا في ذلك الوقت، وتمكن خمسة منهم من النجاة دون أن يصابوا بأذى. وتم إجلاء 31 ساكنا من المبانى المجاورة .