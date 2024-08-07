تقرير: إيطاليا قد تزيد المعدل الثابت للضريبة على الدخل الأجنبي للأثرياء

قد تزيد إيطاليا نظام المعدل الثابت للضريبة على الدخل الأجنبي للسكان الجدد مما يجعل البلاد مقصدا مهما لأثرياء العالم.

وأفادت صحيفة إل ميساجيرو اليوم الأربعاء، بأن ضريبة سنوية ثابتة بقيمة مئة ألف يورو (109130 دولارا) على الدخل الأجنبي يمكن أن يتضاعف إلى 200 ألف يورو.

ويمكن للأثرياء الذين قرروا الانتقال إلى إيطاليا التقدم بطلب لتطبيق نظام الضريبة الثابتة على دخلهم الذي تحقق في الخارج لتوفير الأموال.

ويعفي هذا الشرط الذي جرى إدخاله أول مرة في 2017، السكان الجدد من دفع الدخل الأجنبي والهدايا والإرث لـ15 عاما مقابل دفع مبلغ دفعة واحدة قدره 100 ألف يورو (109 آلاف دولار) سنويا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء. وأي مبلغ تحقق داخل إيطاليا سوف يكون عرضة للضرائب على نحو منتظم.