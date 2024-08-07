دعم ذوي الهمم ومعرض فني للموهوبين ضمن الأنشطة الصيفية بثقافة الدقهلية

شهدت مواقع فرع ثقافة الدقهلية، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، في سياق برامج وزارة الثقافة.

وأقامت مكتبة أبو قراميط الثقافية محاضرة بعنوان "دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم ذوي الاعاقة" تحدثت خلالها لبنى فرحات، مدير المكتبة، عن كيفية التعامل مع ذوي الاعاقة، مشيرة إلى ضرورة دمجهم بالمجتمع من أجل منحهم الشعور بالأمن والاستقرار.

وأضافت أن الدولة أصبحت خلال الآونة الأخيرة تولي اهتماما كبيرا بتلك الفئة، من خلال توفير الخدمات التأهيلية اللازمة، إيمانا منها بدورهم في التنمية.

واستمرارا للأنشطة الصيفية، نظم قصر ثقافة الطفل معرضا فنيا نتاج ورش نادي الموهوبين، تضمن مجموعة من اللوحات الفنية بخامات متنوعة، بحضور عمرو فرج رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي، د. عاطف خاطر مدير عام ثقافة الدقهلية.

من ناحية أخرى، أقام فرع ثقافة الدقهلية لقاء ببيت ثقافة السنبلاوين بعنوان "مكافحة الفساد الإداري في الدولة" تناول خلاله الكاتب محمد فتحي، مفهوم الفساد الإداري، ومظاهره وآثاره السلبية على المجتمع.

فيما عقد نادي أدب بيت ثقافة شربين لقاء للحديث عن شاعر العامية الراحل عبد الرحمن الأبنودي، تحدث خلاله الشاعر محمد السلاب رئيس النادي، عن السيرة الذاتية للأبنودي ابن محافظة قنا، والمناصب العلمية والعملية التي تقلدها، والعوامل التي أثرت في كتاباته الشعرية والتي كان من أهمها الاستماع إلى أغاني السيرة الهلالية.

واختتم اللقاء بحديث عن أبرز دواوينه الشعرية والتي من أشهرها ديوان "الأرض والعيال"، والأغنيات التي كتبها وتغنى بها كبار المطربين في مصر ومنها "عدى النهار، احلف بسماها وترابها" لعبد الحليم حافظ.