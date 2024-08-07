وفاة شخص وانتشال 4 أفراد من تحت الأنقاض إثر انهيار جزئي لفندق في ألمانيا

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لقي شخص حتفه إثر انهيار جزئي لفندق في مدينة كروف بولاية راينلاند-بفالتس الألمانية، حسبما ذكرت الشرطة اليوم الأربعاء.

وأضافت الشرطة في ترير أن قوات الإنقاذ انتشلت أربعة أفراد من تحت الأنقاض: طفل عمره عامان، وامرأتان، ورجل.

وذكرت الشرطة أن حالتهم الصحية لم تتضح بعد.

وقال المتحدث جريجور تسيه باسم إدارة العمليات الفنية لمنطقة بيرنكاستيل-فيتليش : "عملية الانتشال صعبة للغاية"، مشيرا إلى صعوبة التحرك في موقع الحادث نظرا للوضع غير المستقر للمبنى المنهار جزئيا.

وكانت الشرطة حددت من قبل وجود ثمانية أشخاص عالقين تحت الأنقاض، وبعضهم مصاب بإصابات بالغة. ولم تتمكن فرق الإنقاذ من التواصل مع اثنين منهم.

ووفقا للشرطة، انهار أحد طوابق المبنى في بلدة كروف الواقعة على نهر موزيل في حوالي الساعة 11 مساء. وكان بالمبنى 14 شخصا في ذلك الوقت، وتمكن خمسة منهم من النجاة دون أن يصابوا بأذى. وتم إجلاء 31 ساكنا من المبانى المجاورة .

وأظهرت صور من موقع الحادث أن أجزاء من المبنى متعدد الطوابق قد انهارت، مع وجود حطام خرساني على الأرض.

ولم يتضح بعد سبب الحادث الذي وقع ليل الثلاثاء/الأربعاء.