علام عبري: 3 دول عربية ترفض المشاركة بقوات حفظ سلام بغزة

أفادت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، نقلا عن مسؤول عربي ومصدر آخر لم تكشف عن هويتهما، بأن قطر والسعودية والأردن رفضوا طلبات الولايات المتحدة للمشاركة في قوة لحفظ السلام بقطاع غزة عقب انتهاء الحرب.

وبحسب فضائية «الحرة»، قالت الصحيفة العبرية إن المسئول العربي أوضح أن القوات التي قد يتم إرسالها إلى غزة سينظر إليها على أنها «تحمي إسرائيل من الفلسطينيين»، مشيرا إلى معارضة عماّن والدوحة والرياض للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لتأمين الأوضاع في القطاع الفلسطيني بعد انتهاء الحرب.

وفي مايو الماضي، دعت جامعة الدول العربية إلى نشر قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في غزة والضفة الغربية حتى إقامة الدولة الفلسطينية.

من جانبها، أبدت مساعدة وزير الخارجية للشئون السياسية في دولة الإمارات لانا نسيبة، استعداد بلادها للمشاركة في قوة متعددة الجنسيات بقطاع غزة عقب انتهاء الحرب، مشددة على أن ذلك لن يحدث إلا في حال تلقي «دعوة من السلطة الفلسطينية».

وأضافت نسيبة، في مقابلة مع صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، أن الإمارات «ناقشت الخطط مع الولايات المتحدة، كخطوة لملء الفراغ في غزة المحاصرة، ولمعالجة احتياجاتها الإنسانية وإعادة الإعمار».

وأوضحت نسيبة: «الإمارات قد تفكر في أن تكون جزءا من قوات الاستقرار إلى جانب الشركاء العرب والدوليين ... بدعوة من السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها، أو سلطة فلسطينية يقودها رئيس وزراء يتمتع بالسلطة».