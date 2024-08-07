وزير الصحة يدعو لتجربة الأدوية المماثلة ويطمئن: الانفراجة خلال 3 أشهر

طالب الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، المواطنين بتجربة الأدوية المماثلة بعد استشارة الطبيب أو الصيدلي، وعدم التشبث بنوع واحد من الأدوية أو الأسماء التجارية المحددة.

وقال خلال تصريحات بثت خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، على هامش الجولة التفقدية بمصنع المهن الطبية التابع لمجموعة أكديما:«الإحساس الداخلي لدى المواطن، إن أنا لو ملقتش الدواء اللي لون علبته حمراء بتاع الضغط حتى لو كان فيه مثيله مأخدش الدواء؛ لأني حاسس إن أنا متحسنتش عليه، سواء كان دواء غدة أو قلب أو المعدة والكلى».

وأضاف موجها حديثه للمواطنين: «عندنا أدوية مصرية مثيلة ليست بدائل، بل هي نفس التركيبة الدوائية لكن باسم تجاري مختلف، أنت متعود على اسم ولون لو مش متوفر بتقول الدواء ناقص، لكن هل أنت جربت مع طبيبك أو الصيدلي تقول له عايز نفس الدواء المثيل علشان متشتكيش، طبيبك هيكتب لك نوع واثنين وثلاثة».

وأضاف متسائلا: «هل هذا يعني أننا لا نواجه أي نقص في الأدوية؟ لدينا نواقص»، مؤكدا أن: «أزمة الدواء في طريقها للانفراجة خلال الثلاثة أشهر المقبلة 90 يوما.. وبدأنا بالفعل استلام شحنات المواد الخام وكل واحد كان متعود على دواء هيلاقيه».

وأشار إلى أن المصانع تعمل بطاقتها القصوى بعد وصول شحنات المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، موضحا أن توافر الأدوية التي اعتاد عليها المواطنون في الصيدليات؛ يستغرق من أسابيع إلى شهور.