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توج المغربي سفيان البقالي بالميدالية الذهبية لسباق 3 آلاف متر «موانع» في منافسات ألعاب القوى للرجال بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

واستطاع البقالي إنهاء السباق في المركز الأول بزمن قدره 8.06.05 دقائق محققا أفضل أرقامه في الموسم الحالي.

لينجح سفيان البقالي في الاحتفاظ بالميدالية الذهبية لهذا السباق للمرة الثانية على التوالي، بعد تصدره للمنافسة في أولمبياد طوكيو 2020 التي أقيمت قبل 3 أعوام.

جدير بالذكر أن سفيان البقالي صاحب الـ 28 عاما قد سبق له الفوز بالميدالية الذهبية في بطولة العالم عامي 2022 و2023 وأهدى المغرب أول ذهبية أولمبية منذ دورة أثينا 2004.