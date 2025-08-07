الهلال الأحمر يُنشئ وحدة عناية مكثفة في مواصي خان يونس لخدمة المصابين والنازحين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأربعاء، إنشاء وحدة عناية مكثفة في المستشفى الميداني التابع لها في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، لخدمة المصابين والمرضي رغم شح الإمكانات بسبب الحصار والحرب الاسرائيلية المتواصلة على شعبنا.

وأكدت الجمعية، أن وحدة العناية المركزة في مستشفى المواصي ظهرت إلى النور من الفكرة إلى الإنجاز بأيدي الهلال الأحمر، مشيرة إلى أن إنشاء الوحدة جاء رغم شح الموارد وظروف الحصار الخانقة.

وقال مدير الشؤون المالية والإدارية والمشرف على تنفيذ القسم مجدي درويش: "استطعنا بأيدي طواقم الهلال فقط تصميم وبناء وحدة متكاملة رغم غياب المعدات والدعم الخارجي، لأن حياة الناس لا تحتمل الانتظار".

وشدد درويش على أن مساحة خالية من أرض المواصي غرب خان يونس تحولت بأيدي طواقم الهلال الأحمر إلى وحدة عناية مركزة تنقذ الأرواح