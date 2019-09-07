صلاح ضمن خمسة مرشحين للفوز بالكرة الذهبية

تواجد محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، ضمن قائمة مكونة من خمسة لاعبين مرشحين للتتويج بجائزة الكرة الذهبية، والتي تمنحها مجلة «فرانس برس»الفرنسية لأفضل لاعب في العالم.

ووفقًا لشبكة «فوكس سبورتس» العالمية فإن القائمة التي تضم صلاح، وكل من ثنائي ليفربول أليسون بيكر وفيرجيل فان دايك، بالإضافة إلى كريستيانو رونالدو وميسي، هم الأقرب للتويج بالجائزة في الموسم الحالي.

وكتبت الشبكة العالمية في تقريرها عن صلاح: «بدأ صلاح مشواره في الدوري الإنجليزي بتواجده في تشيلسي لفترة قصيرة، إلا أنه بدأ مسيرته الحقيقة في فلورنتينا ثم روما قبل أن ينتقل إلى ليفربول في صيف 2017، منذ ذلك الحين، تمكن من المشاركة في 81 هدفًا، سواء بتسجيلها أو صناعتها، في 78 مباراة في البريميرليج، وتمكن من الفوز بجائزة الحذاء الذهبي للبطولة موسمين متتاليين».

وأضافت: «إلى جانب ذلك، نجح صلاح في قيادة ليفربول للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على حساب توتنهام حيث سجل هدفًا في المباراة النهائية التي انتهت للريدز بهدفين دون رد».

جدير بالذكر أن صلاح كان ضمن المُرشحين للفوز بالجائزة في العام الماضي وتواجد في النهاية في المركز السادس.