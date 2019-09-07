وزير التعليم العالي يتفقد أعمال تطوير مستشفى 185 للطوارئ بقصر العيني

تفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم السبت سير عمل تطوير وإحلال وتجديد مستشفى 185 للطوارئ بقصر العيني بمستشفيات جامعة القاهرة.

واطمأن عبدالغفار - خلال جولته التفقدية - على سير العمل وفق الجدول الزمني الموضوع مسبقًا للانتهاء من عملية الإحلال والتجديد بالمستشفى، والمتوقع لها الانتهاء بعد ثلاثة أشهر من الآن.

وأكد وزير التعليم كفاءة استخدام الأماكن البديلة الجاري استخدامها مؤقتًا لاستقبال مرضى الطوارئ المترددين على القصر العيني، حرصًا على استمرار تقديم الخدمات الصحية والعلاجية لمرضى الطوارئ بمستشفيات جامعة القاهرة.

وكانت القيادة السياسية قد كلفت بإعادة تجديد وتأهيل مبنى مستشفى الطوارئ قصر العيني، وذلك لتحسين الخدمة المقدمة للمرضى وتمكين المستشفى من استقبال الأعداد المتزايدة من مرضى الطوارئ.

وتبلغ التكلفة التقديرية لعملية إعادة تأهيل وتجديد مستشفى الطوارئ بالقصر العيني التابعة لجامعة القاهرة 100 مليون جنيه.