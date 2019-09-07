أكد الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني السابق لفريق آرسنال الإنجليزي، على وجود أوجه شبه بين محمد صلاح، نجم ليفربول، والأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني.

وقال فينجر في تصريحات لشبكة «bein sports»: «محمد صلاح لديه أوجه تشابه مع ميسي، ولكن عليه أن يصل إلى نفس درجة الاتساق التي يتحلى بها النجم الأرجنتيني».

وأضاف مدرب أرسنال السابق: «أرى أن صلاح لديه القدرة على إنهاء الهجمات بشكل جيد ولكن ميسي يمتلك كل شيء، ميسي يصنع فرص التسجيل للآخرين، ولكن صلاح لديه هوس التسجيل بنفسه بعض الشيء».

وتابع: «هذه المرحلة سيصل إليها صلاح لاحقًا، عندما يتقدم في السن قليلًا، حينها سيستطيع تحديد الوقت المناسب لإنهاء الهجمات أو تمرير الكرة إلى الآخرين، لكنني أحب صلاح كثيرًا، فهو يمتلك إمكانيات هائلة، وماني كذلك».

وأوضح: «لكننا ننسى قليلًا الرجل الذي يضحي بنفسه وهو فيرمينيو، ومثلما فعل سواريز لصالح ميسي ونيمار، فإن فيرمينيو هو الشخص الذي يعمل من أجل الفريق، ومن أجل الجميع، ويجعلهم يتألقون».

وأتم المدرب الفرنسي تصريحاته قائلًا: «من الصعب دائمًا العثور على مثل تلك النوعية من اللاعبين، المهاجم الذي يتسم بالكرم».