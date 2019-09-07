«محلية النواب» تدرس الاجتماع مع 4 وزارات لبحث تفاصيل «منع التوك توك»

السجينى لـ«الشروق»: المبادرة لابد أن تتضمن آليات التنفيذ.. مصدر بـ«المرور»: لم نتسلم خطة إبدال «التوك توك» بـ«الفان».. والترخيص من سلطة المحافظين



تدرس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة أحمد السجينى، عقد جلسة استماع لممثلى 4 وزارات فى الحكومة، حول قرار مجلس الوزراء الأخيرة، بمنع سير التوك توك، واستبدال مركبات آمنة به.

وأجاب السجينى عن سؤال لـ«الشروق»، حول مصير مركبات التوك توك، العاملة بالفعل فى شوارع البلاد، بالقول: «ليست لدى تفاصيل عن ذلك بعد، ولذلك فإن لجنة الإدارة المحلية سوف تعقد جلسة استماع للتعرف على جميع التفاصيل الخاصة بمبادرة الحكومة بخصوص إعادة تأهيل الخدمة المقدمة من مركبات التوكتوك».

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، قد وجه، قبل يومين، بالبدء فى برنامج لاستبدال وإحلال «التوك توك» بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل «المينى فان» تعمل بالغاز الطبيعى، على أن تتبنى وزارة المالية، والجهات المعنية، تنفيذ هذا البرنامج، مثلما تم سابقا فى استبدال سيارات التاكسى القديمة، ليحل محلها التاكسى الأبيض.

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية: «المبادرة لابد أن تتضمن آليات التنفيذ شاملة الجدول الزمنى، والرؤية التمويلية، والدراسة والأثر الاجتماعى والإنسانى والأمنى والاقتصادى. كل هذه الدراسات يجب أن تكون حاضرة».

وتابع: «إذا كان الجدول الزمنى يمتد لعامين أو خمسة، فهنا يجب أن يكون مطروحا خلال المدة: كيف سيتم التعامل مع التوك توك.. هل سنوقف استيراده وتجميعه، أم سنقنن الموجود بالفعل؟ المبادرة الحكومية طيبة وتتوافق مع ما انتهى إليه البرلمان والحكومة بشأن التوك توك، لكن تبقى التفاصيل من أهم الأمور، فلابد أن تتضمن المبادرة خارطة طريق كاملة».

وعن توقيت الجلسة التى تنوى اللجنة عقدها، مع الجهات المعنية، بشأن المبادرة، قال السجينى: «إذا شاءت المقادير أن أتولى رئاسة اللجنة فى دور الانعقاد المقبل من عمر البرلمان، فسنعقد الجلسة فى الأسبوع الثانى من الدور الذى يبدأ الشهر المقبل».

وعن الجهات التى سيتم توجيه الدعوة لها لحضور الجلسة، أوضح أنها لابد أن تشمل «وزارة التنمية المحلية ممثلة فى المحافظات، ووزارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة المالية».

فى السياق نفسه، اعتبر النائب عبدالحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن التوك توك «جيد للغاية وسوف يقضى على جميع المشكلات التى يتعرض لها المواطنين» فى هذا الإطار.

وأضاف كمال، لـ«الشروق»، أن المركبات الصغيرة التى سوف تحل مكان «التوك توك» آمنة وسيتم ترخيصها وتعمل على تقليل الحوادث والجريمة التى وقعت بسبب «التوك توك»، وستكون فى الأماكن البعيدة والتى تحتاج إلى عربات صغيرة.

وتابع: لجنة الإدارة المحلية ناقشت من قبل مخاطر «التوك توك»، وتحديات الحكومة، وكان المخرج الصحيح بهذا التوجه وضرورة وجود سيارات بديلة، لتحقيق شروط السلامة وتأمين المواطنين عبر وسيلة آمنة بالتعاون مع وزارة الصناعة والإدارة المحلية والمشروعات الصغيرة».

وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية أن «التوك توك»، به مشاكل عديدة من بينها عدم احترام السير فى الشوارع، وزيادة الحوادث وعمليات الخطف وانتشار المخدرات بين السائقين، فضلا عن أنه ساهم فى انصراف الشباب عن الاتجاه للحرف والصناعات التجارية من خريجى الدبلومات الفنية وغيرهم، واستسهل الشباب والكبار الربح السريع.

واستكمل: «الحكومة بذلك تكون فتحت الباب أمام هؤلاء الشباب بوجود سيارات مرخصة وآمنة، وأى شخص يتملك «التوك توك» سيتم عرض أكثر من نموذج عليه من خلال بعض المصانع التى ستقوم بإنتاج سيارات صغيرة»،

وأشار النائب إلى أن صاحب «التوك توك» سيتقدم للحصول على السيارة مقابل دفع مبلغ صغير، ومن يمتنع عن استبدال «التوك توك» الخاصة به سيتم تطبيق القانون بعدم سيره فى الشوارع مرة أخرى، ولن يتم ترخيصة ويكون فى حكم الملغى والمخالف ويطبق عليه القانون».

وفى السياق قال مصدر أمنى بالإدارة العامة للمرور، إن الإدارة لم تتسلم خطة تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بإبدال مركبات التوك توك بسيارات «الفان»، لافتا إلى توجيه إدارات المرور المختلفة منذ فترة كبيرة بالتصدى لظاهرة «التوك توك» وبخاصة على الشوارع الرئيسية.

وأوضح المصدر فى تصريحات لـ«الشروق»، أن ترخيص «التوك توك» يتم وفقا للوائح الداخلية وتنظيم سيره بالطرق الضيقة التى لا يمكن دخول السيارات بها، مشيرا إلى أن السيارات الفان بطبيعتها ترخص على مستوى الجمهورية كسيارات ملاكى للاستخدام الشخصى ولا ترخص كسيارات أجرة، بينما يخضع ترخيصها كأجرة لقرارات وقواعد تحدد حسب احتياجات كل محافظة.

وأشار المصدر، إلى أن منح سيارات الفان تراخيص مثل الأجرة بديلا عن ترخيصها كملاكى لا يعنى إجبار أصحابها على ترخيصها كأجرة وإنما تخضع لشروط ومواصفات تحددها المحافظة، موضحا أنه حال تنفيذ قرار مجلس الوزراء بترخيص سيارات الفان كبديل لسيارات الأجرة فإن إدارات المرور ليست مختصة فى هذه الحالة بإجراءات الإحلال والتبديل وإنما هى جهة تراخيص فقط.

ولفت المصدر إلى أن سيارات الفان مرخص منها بالفعل عدد من السيارات كأجرة وتعمل بشكل قانونى بمواقف مختلفة منها موقف سيارات «الشيخ زايد وأكتوبر» والتى تعمل فيها سيارات الـ7 راكب كسيارات أجرة.

وتابع: «أن آلية تنفيذ خطة مجلس الوزراء حال وصولها لإدارات المرور سيتم من خلال عمل المحافظين، حيث أن المحافظ هو المكلف بفتح تراخيص السيارات الأجرة بمحافظته، لأنها من سلطته وذلك حسب احتياج كل محافظة، كما أن المحافظ من يخاطب المرور بفتح تراخيص الأجرة مثلا لخط معين بمحافظته ويحدد بعدها عدد السيارات المراد ترخيصها على هذا الخط مع وضع شروطها ليبدأ بعدها المرور فى تطبيق ما جاء بشروط المحافظ.

وأكد المصدر عمل إدارات المرور على مستوى الجمهورية حاليا على التصدى للتوك توك وضبط المخالفين لخطوط السير الخاصة بهم مع دفع الغرامة المقررة، كما يتم تقنين أوضاع أصحاب تلك المركبات.