التوترات تتصاعد في لندن مع انطلاق مسيرات مؤيدة وأخرى رافضة لـ«بريكست»

تصاعدت حدة التوترات اثناء احتجاجات مؤيدة وأخرى رافضة لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اليوم السبت.

وحسب وكالة "برس أسوسييشن" للأنباء، اضطرت الشرطة للفصل بين جماعات من عدة مئات من الأشخاص في ميدان البرلمان.

كما وردت أنباء عن وقوع هجمات متفرقة على معارضين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ورجال الشرطة من جانب ما يسمى ب "تحالف لاعبي كرة القدم" اليميني المتطرف "، الذي دعا أنصاره إلى التظاهر من أجل البريكست.

وألغت آنا سوبري، عضوة حزب المحافظين السابقة في البرلمان وهي معارضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، خطابها المزمع في ميدان البرلمان خشية تعرضه لهجمات من مشجعي كرة القدم.

وقالت لـ"برس أسوسييشن": "أنا برلمانية ولدي الحق في التحدث ولا ينبغي أن أكون خائفة ، لكن هذا أمر مقلق للغاية، وأنا خائفة جدا في الواقع".

وطالب مئات المتظاهرين باستقالة رئيس الوزراء بوريس جونسون، من أمام مكتبه في داونينج ستريت.

تعهد جونسون بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر القادم، باتفاق أو بدونه.