إصابة 3 مستوطنين في عملية طعن بالضفة الغربية

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أصيب ثلاثة مستوطنين، صباح السبت، في عملية طعن شمالي الضفة الغربية، وذلك حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.