 إصابة 3 مستوطنين في عملية طعن بالضفة الغربية - بوابة الشروق
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إصابة 3 مستوطنين في عملية طعن بالضفة الغربية

نور رشوان
نشر فى : السبت 7 سبتمبر 2019 - 1:08 م | آخر تحديث : السبت 7 سبتمبر 2019 - 1:18 م

أصيب ثلاثة مستوطنين، صباح السبت، في عملية طعن شمالي الضفة الغربية، وذلك حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.

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