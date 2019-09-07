مرتضى منصور يهاجم حسن شحاتة وحازم إمام وأيمن يونس

هاجم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، كل من حسن شحاتة وحازم إمام وأيمن يونس نجوم الفريق السابقين لمقاطعتهم اجتماع الجمعية العمومية للقلعة البيضاء لمناقشة الميزانية.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الحدث اليوم: «هؤلاء لا يعتبرون من رموز النادي بعد أن تجاهلوا الحضور لدقائق للإدلاء بأصواتهم، والزمالك أكبر من أي شخص».

رئيس الزمالك لم يكتف بذلك، بل هاجم عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، بسبب اجتماعه مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ووعده بتخصيص قطعة أرض بالإسكندرية للأهلي لإنشاء فرعًا جديدًا، موضحاً أنه كان من الأفضل منح الأرض لأحد أندية المحافظة.

في سياق آخر، أشار مرتضى منصور إلى أنه عقد اجتماعاً مع لاعبي الفريق قبل الانشغال في اجتماعات العمومية الخميس الماضي، كما أبدى ثقته في قدرة الصربي ميتشو المدير الفني للفريق على تحقيق لقب كأس مصر.

ويلتقي الزمالك وبيراميدز مساء غد الأحد، في المباراة النهائية من بطولة كأس مصر، والتي تقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية.