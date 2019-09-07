مخطط أحمال الأهلي السابق يكشف أسباب رحيله عن النادي

كشف حسين عبد الدايم، مخطط الأحمال السابق للنادي الأهلي، عن أسباب رحيله من منصبه خلال الأيام الماضية، بعد تولي السويسري رينيه فايلر، القيادة الفنية للنادي.

وقال عبد الدايم في تصريحات تليفزيونية عبر قناة «صدى البلد»: «سبب رحيلي عن الأهلي أن فايلر لا يرغب في مدرب خاص بالجزء البدني، خاصة وأنه جاء ومعه جهاز كامل».

وأضاف: «الأهلي وجه لي الشكر بعد طلب فايلر، وبناءً عليه قررت الرحيل، الأهلي كان حلم بالنسبة لي منذ صغري، وأي شخص يتمنى أن يلعب أو يعمل في القلعة الحمراء، وبداياتي مع الفريق كانت صعبة للغاية».

وتابع مدرب الأحمال السابق للأهلي: «ولكنني أحب التحدي وكلما ازدادت صعوبة الأمر، ازداد حماسي».

وعن إصابات لاعبي الأهلي الكثيرة فترة تواجده، قال: «الإصابات واردة في كرة القدم، وإصابات لاعبي الأهلي كانت أسبابها معروفة، فكان هناك ضغط مباريات، والسفر كان يصعب من العلاج».

وأتم: «اتهمت بأنني سبب الإصابات، ولكني كنت أتخطى هذه الأمور، فالجميع داخل النادي يعلم جيدًا كيف أحب عملي».