الذهب يفقد 18 جنيها في ثلاثة أيام

تراجعت أسعار الذهب لليوم الثالث على التوالى، حيث انخفضت خلال تعاملات السبت بنحو 5 جنيهات ليسجل الجرام عيار21 نحو 695 جنيها مقابل 700 جنيه أمس، نتيجة تراجع أسعاره فى البورصة العالمية، وفقا لبشرى إبراهيم، عضو شعبة المشغولات الذهبية بالغرف التجارية.

وكانت أسعار المعدن الأصفر قد تراجعت أمس الأول بنحو 11 جنيها للجرام، ليبلغ إجمالى التراجع 18 جنيها على مدار ثلاثة أيام.

وبحسب إبراهيم، تراجع الجرام عيار 18 بنحو 5 جنيهات ليصل إلى 596 جنيها مقابل 601 جنيه أمس الأول، وسجل الجرام عيار 24 نحو 795 جنيها مقابل 800 جنيه، كما انخفض الجنيه الذهب بنحو 40 جنيها ليبلغ نحو 5600 جنيه.

وعالميا هبطت أسعار الذهب أمس الجمعة بنسبة 1% بعد تعليقات متفائلة من جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطى الاتحادى الأمريكى، حول الاقتصاد الأمريكى، فضلا عن تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة، وهو ما غطى على تقرير أضعف من المتوقع للوظائف فى الولايات المتحدة، وفقا لرويترز.

وبلغ سعر الذهب للبيع الفورى فى أواخر جلسة التداول 1507 دولارات للأوقية، منخفضا 0.77 % بعد أن هبط أكثر من 1% فى وقت سابق من الجلسة.