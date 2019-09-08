مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتوجه إلى إيران

توجه القائم باعمال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية كورنيل فيروتا اليوم السبت إلى طهران، في زيارة إلى إيران.

وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية أوضح أن فيروتا سيلتقى غدا الأحد مع كبار المسئولين الإيرانيين، وذلك في إطار عمليات المراقبة المنصوص عليها فى الاتفاق الموقع بين الدول الكبرى وايران عام 2015 بشأن البرنامج النووى الإيراني.

على صعيد متصل، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن فريق المفتشين التابع لها في إيران يقوم في الوقت الراهن بمتابعة ما تردد عن قيام طهران بحقن غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزى المتطورة، بالمخالفة لنصوص الاتفاق الخاص بالبرنامج النووى الإيراني.

وقالت الوكالة الدولية إنها على علم - أيضا - بالتقارير المتعلقة بالأبحاث وعمليات التطوير التي تقوم بها إيران لأجهزة الطرد المركزي، وأن فريق التفتيش الموجود في طهران سوف يرفع تقريرا عن الانشطة الايرانية الى مقرها فى فيينا .