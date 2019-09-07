المسماري: المعركة في ليبيا أمنية بامتياز وليست سياسية كما يروج البعض

•الحرب الشاملة أعلنت على الإرهاب في مختلف المدن الليبية بتفويض شعبي

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، إن عملية الكرامة تحولت بفضل الشعب الليبي إلى ثورة عارمة شاركت بها مختلف الفئات، متابعًا: «هذه الحرب الشاملة أعلنت على الإرهاب في مختلف المدن الليبية بتفويض شعبي».

وأضاف في مؤتمر صحفي، مساء السبت، أن الاغتيالات من قبل الجماعات الإرهابية طالت الجميع في ليبيا من أطفال وشيوخ ونساء، لافتًا إلى أن الجيش واجه أكثر من 17 ألف إرهابي في مدينة بنغازي.

وتابع: «عملياتنا ضد من يقطعون الرؤوس، وضد الإرهابيين الذين يروعون الآمنين من الشعب الليبي، حربنا ليست بأهداف سياسية وإنما هي حرب على الإرهاب لتحقيق الاستقرار بالبلاد»، مؤكدًا أن المعركة في ليبيا أمنية بامتياز وليست معركة سياسية كما يروج البعض.

وأشار إلى أن القوات المسلحة تمكنت من صد هجوم كبير في محيط طرابلس، كان بدعم من طائرات مسيرة.