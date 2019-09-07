مدرب طائرة الأهلي: نواجه صعوبات عديدة في معسكر الإعداد للموسم الجديد

أكد محمد مصيلحي، المدير الفني للفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، أن فترة الإعداد الخاصة بالموسم الجديد تواجه صعوبات عديدة؛ نظرا لتواجد عدد كبير من اللاعبين برفقة المنتخب الوطني، إلى جانب الإصابات التي يعاني منها بعض اللاعبين، مما يؤثر على برنامج الإعداد.

وأشار إلى أن الجهاز الفني اضطر لتصعيد عدد كبير من اللاعبين من فريق الشباب؛ لسد النقص العددي، مشددا على أن غياب مجموعة كبيرة من العناصر عن فترة الإعداد يؤثر بشكل كبير على وضع البرنامج البدني والخططي الخاص بالموسم الجديد الذي ينافس فيه الأهلي على عدد كبير من البطولات.

وأضاف مصيلحي أن المواسم الماضية شهدت نجاح الفريق في الفوز بعدد كبير من البطولات، الأمر الذي يحتم علي الجهاز الفني واللاعبين بذل أقصى الجهد والقتال في الفترة المقبلة؛ للاستمرار في تحقيق الأرقام القياسية بعد الفوز في 84 مباراة دون أية خسارة على مدار موسمين كاملين.

وأتم المدير الفني للفريق تصريحاته مؤكدًا أن اللاعبين لديهم إصرار قوي للفوز بالألقاب في الموسم المقبل، لافتا إلى الدور الكبير الذي يلعبه جمهور الأهلي في مساندة الجميع، لتكملة المهمة بنجاح.