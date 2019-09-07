روسيا: تبادل السجناء مع أوكرانيا جاء نتيجة للإرادة السياسية والعمل الجاد

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت أن تبادل السجناء بين روسيا وأوكرانيا، كان نتيجة للإرادة السياسية والعمل الجاد المنهجي، مؤكدة أنه من الضروري الحفاظ على هذه الأجواء بين البلدين.

وكتبت زاخاروفا - على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - أنه "على الرغم من الاستفزازات التي حدثت والصعوبات، إلا أن عملية (التبادل) حدثت.. إنها خطوة مهمة للغاية.. من الضروري الحفاظ قدر الإمكان على هذه الأجواء لحل المشكلات، وليس لتعميقها فالإرادة السياسية والعمل الدؤوب المنهجي يؤتي ثماره".

وتابعت - حسبما أوردت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - أنه "من الواضح في هذا السياق أن عادة إلقاء اللوم على روسيا في جميع مشاكل أوكرانيا يجب أن تبقى في الماضي"، لافتة إلى أن "الخطاب المستمر المناهض لروسيا لن يقرب البلاد من حل المشكلات السياسية والاقتصادية الداخلية الحقيقية".

يُشار إلى أن روسيا وأوكرانيا بدأتا العمل بشأن مسألة الإفراج المتزامن عن الأشخاص المدانين والمحتجزين، حيث قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي الدولي في مدينة فلاديفوستوك، إن "مسألة الإفراج المتزامن عن المواطنين سيتم حلها في المستقبل القريب".