تبحث جمعيات حقوق الحيوان في سنغافورة عن امرأة متوسطة العمر ظهرت في فيديو وهي تعذب كلبا صغيرا دون رحمة، ونشرته في إحدى المواقع الخاصة بمقاطع تعذيب الحيوانات.

وأكدت الجمعيات، في بيان مشترك، أنها تبحث عن المرأة لتقديمها إلى العدالة والمحاكمة والحصول على حق الكلب الصغير الذي فقد حياته بسببها.

وفي الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمسكت المرأة بكلب صغير "جرو" وربطت فمه حتى لا يصدر أي صوت، وقامت بإطفاء السجائر في عينه ووجهه عدة مرات، وفي كل مرة كان الكلب يصدر أنينا طويلا، تعبيرًا عن الألم وعدم قدرته على تحرير نفسه.

وبعد أن انتهت المرأة من تعذيب الجرو بالسجائر، ضربته بشدة وكسرت عظامه، وذلك وفقًا لما جاء في موقع "ذا صن" البريطاني.

وأوضحت منظمة رعاية الحيوان في سنغافورة، أن فيديو تعذيب الكلب يمكن أن يكون تم إنتاجه لصالح الجهات التي تعمل على مثل هذه النوعية من الأفلام السادية، لكن في نهاية الأمر يجب محاسبة المرأة والجهة المتورطة في تعذيب الجرو.

وقامت ناشطة في حقوق الحيوان، كارلا داي، بتقديم عريضة إلى الجهات الحكومية المختصة تطالب فيها بتتبع المرأة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسرعة التوصل إليها ومحاسبتها، مؤكدة أنه لا يمكن الصمت عما حدث لأنه بالطبع سيتكرر إذا لم يتم محاكمة المرأة.