أزمة طارئة في كأس مصر ليلة المباراة النهائية

تفجرت أزمة كبيرة بين مسئولي الشركة المسئولة عن تصميم النسخة الجديدة من كأس مصر مع مسئولي اتحاد الكرة، بسبب النسخة الجديدة من الكأس والمقرر تسليمها لبطل الكأس الفائز من المباراة المقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الأحد على ملعب الجيش ببرج العرب بين الزمالك وبيراميدز.

وقال مصدر مسئول لـ"الشروق" أن الأزمة ظهرت بسبب عدم حصول الشركة المسئولة عن تصميم النسخة الجديدة من الكأس عن باقي مستحقاتها المتفق عليها، حيث تم الاتفاق معها وقت وجود ثروت سويلم مديرا تنفيذيا وقائما بأعمال رئيس اتحاد الكرة، والاتفاق ينص على حصول الشركة على 50% من المبلغ المتفق عليه قبل بدء تنفيذ التصميم الجديد للكأس، والحصول على الـ50% الأخرى عند استلام النسخة الجديدة.

وأضاف: الشركة خاطبت اتحاد الكرة لإرسال مندوب من الاتحاد لاستلام كأس مصر مع إرسال باقي المبلغ المالي حسب التعاقد، إلا أن اتحاد الكرة طلب استلام النسخة وتأجيل دفع باقي المبلغ لحين اعتماد صحة التوقيع على الشيكات لمسئولي اللجنة الخماسية التي تم تكليفها لإدارة الاتحاد برئاسة عمرو الجنايني، وهو ما رفضه مسئولي الشركة، لتتعقد الأمور ليلة مباراة نهائي كأس مصر.

وأشار المصدر إلى أن مسئولي اتحاد الكرة أحضروا الآن النسخة القديمة من كأس مصر وقاموا بتلميعها وتنظيفها لتسليمها غدا للفريق الفائز بالكأس بدلا من النسخة الجديدة، تحسبا لاستمرار الأزمة حتى موعد المباراة، مع العلم أن لاتحاد سيقوم بتسليم البطل والوصيف الميداليات الجديدة والتي تم دفع ثمنها قبل رحيل ثروت سويلم وبالتالي تسلمها اتحاد الكرة دون مشكلة.