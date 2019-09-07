كندا تعلن عن مساعدات إضافية طارئة للبهاماس لمواجهة إعصار دوريان

أعلنت الحكومة الكندية اليوم السبت تقديم مساعدة طارئة إضافية لجزر البهاماس المتضررة من إعصار دوريان.

جاء ذلك في إعلان مشترك لكلٍ من وزيرة الخارجية كريستيا فريلاند، ووزير الدفاع هارجيت ساجان، ووزيرة التنمية الدولية والمرأة مريم منصف.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية الكندية أن المساعدة الطارئة تأتي بجانب الالتزام الكندي بتقديم 500 ألف دولار تعهدت بها في الرابع من سبتمبر 2019 لدعم المنظمات الإنسانية ذات الخبرة في أعقاب إعصار دوريان.. ويتم توجيه هذه الأموال إلى الصليب الأحمر الكندي لتوفير المأوى ومواد الإغاثة.

ونشر فريق المساعدة في حالات الكوارث الكندي، الذي يضم خبراء من الخارجية الكندية والقوات المسلحة الكندية، في ناساو بجزر البهاماس، لتحديد أفضل طريقة لمساعدة كندا للمتضررين من إعصار دوريان، وسيقوم الفريق بتقييم الاحتياجات وتحديد الدعم الإضافي الذي قد يكون مطلوبا.

ويقوم المسؤولون الكنديون الخمسة الموجودون في ناسو بتقديم الخدمات الأساسية والدعم للكنديين المتضررين من الإعصار.