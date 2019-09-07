 نيمار ينقذ البرازيل من الهزيمة أمام كولومبيا وديا - بوابة الشروق
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نيمار ينقذ البرازيل من الهزيمة أمام كولومبيا وديا

محمد عبد المحسن
نشر فى : السبت 7 سبتمبر 2019 - 4:54 ص | آخر تحديث : السبت 7 سبتمبر 2019 - 4:54 ص

تعادل منتخب البرازيل مع نظيره الكولومبيي بهدفين لمثلهما في مباراة ودية جمعت الفريقين فجر اليوم، السبت، في مدينة ميامي الأمريكية.

افتتح المنتخب البرازيلي التسجيل في الدقيقة 19 عن طريق كاسيميرو، متوسط ميدان ريال مدريد، بعد تمريرة من زميله نيمار.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح كولومبيا وسجلها بنجاح لويس مورييل في الدقيقة 25، قبل أن يعود اللاعب ذاته ليسجل الهدف الثاني له ولكولومبيا في الدقيقة 34.

ونجح نيمار في تسجيل هدف التعادل لراقصي السامبا في الدقيقة 58، ليدلل على الأداء المميز الذي ظهر عليه في هذه المباراة والتي تُعد الأولى له بعد غياب عن الملاعب دام 93 يومًا.

كما يعتبر هدف نيمار اليوم في شباك المنتخب الكولومبي، هو الأول له بقميص السامبا منذ نوفمبر من العام الماضي.

ولم يشارك نيمار حتى الآن في أي مباراة مع باريس سان جيرمان في الموسم الجديد وسط مناوشات مع الإدارة من أجل العودة إلى فريق برشلونة.


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