 رئيس الزمالك يكشف موعد طرح تذاكر مباراة نهائي كأس مصر - بوابة الشروق
السبت 7 سبتمبر 2019 7:11 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعدما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن ترشيح 5 أسماء لتدريب المنتخب .. من تختار؟
النتـائـج تصويت

رئيس الزمالك يكشف موعد طرح تذاكر مباراة نهائي كأس مصر

تصوير: إسلام صفوت
تصوير: إسلام صفوت
محمد عبد المحسن
نشر فى : السبت 7 سبتمبر 2019 - 3:34 ص | آخر تحديث : السبت 7 سبتمبر 2019 - 3:38 ص

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن موعد طرح تذاكر مباراة نهائي كأس مصر، أمام بيراميدز، والمقرر إقامتها غدا الأحد على ملعب برج العرب.

وقال مرتضى منصور فى تصريحات تلفزيونية عبر قناة «الحدث اليوم»: «سيتم طرح التذاكر بدأ من الساعة 10 صباح اليوم، السبت في 4 منافذ باستاد الإسكندرية، و3 منافذ بمركز شباب الجزيرة، وهذه نسبة نادي الزمالك فقط».

وأضاف رئيس الزمالك: «أنا لم أطلب تعيين حكم أجنبي فى مباراة النهائي أمام بيراميدز، ولكنهم هم من طالبوا بتعيين طاقم أجنبي ولم أطالب تأجيل اللقاء».

وانتقد مرتضى ارتفاع أسعار تذاكر نهائي الكأس التي تبلغ 75 جنيه للدرجتين الثانية والثالثة موضحاً أنها مبالغ فيها.

وأتم: «أحذر من وجود أي مشجع من الألتراس يتسبب فى أي مشكلة، من يرد الحضور عليه أن يشجع كما يشاء دون إساءة».

ويلتقي الزمالك وبيراميدز مساء غد الأحد، في المباراة النهائية من بطولة كأس مصر، والتي تقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك