رئيس الزمالك يكشف موعد طرح تذاكر مباراة نهائي كأس مصر

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كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن موعد طرح تذاكر مباراة نهائي كأس مصر، أمام بيراميدز، والمقرر إقامتها غدا الأحد على ملعب برج العرب.

وقال مرتضى منصور فى تصريحات تلفزيونية عبر قناة «الحدث اليوم»: «سيتم طرح التذاكر بدأ من الساعة 10 صباح اليوم، السبت في 4 منافذ باستاد الإسكندرية، و3 منافذ بمركز شباب الجزيرة، وهذه نسبة نادي الزمالك فقط».

وأضاف رئيس الزمالك: «أنا لم أطلب تعيين حكم أجنبي فى مباراة النهائي أمام بيراميدز، ولكنهم هم من طالبوا بتعيين طاقم أجنبي ولم أطالب تأجيل اللقاء».

وانتقد مرتضى ارتفاع أسعار تذاكر نهائي الكأس التي تبلغ 75 جنيه للدرجتين الثانية والثالثة موضحاً أنها مبالغ فيها.

وأتم: «أحذر من وجود أي مشجع من الألتراس يتسبب فى أي مشكلة، من يرد الحضور عليه أن يشجع كما يشاء دون إساءة».

ويلتقي الزمالك وبيراميدز مساء غد الأحد، في المباراة النهائية من بطولة كأس مصر، والتي تقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية.