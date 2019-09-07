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الداخلية العراقية: الملف الأمني سيكون بيد الشرطة وحدها قريبا

أ ش أ
نشر فى : السبت 7 سبتمبر 2019 - 7:06 م | آخر تحديث : السبت 7 سبتمبر 2019 - 7:06 م

أعلنت وزارة الداخلية العراقية السبت عن قرب استلام الشرطة الاتحادية، الملف الأمني.

وقال المتحدث باسم الداخلية اللواء سعد معن - في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع قائد قوات الشرطة الاتحادية اللواء جعفر صدام في مقر قيادة القوات - "إن هناك جدولة لعملية استلام الملف الأمني لقوات الشرطة الاتحادية دستورياً وقانونياً"، مؤكداً أن بداية الشهر القادم ستستلم القوات مهام 4 محافظات.

وأشار قائد الشرطة الاتحادية إلى أنه "في القريب العاجل سيكون تواجد قوات الشرطة الاتحادية في جميع محافظات العراق، وسيكون الملف الأمني خاص بها".

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