هيئة تنمية الصادرات تنظم المشاركة المصرية بـ 3 معارض دولية بأربيل وهونج كونج



شملت منتجات الصناعات الجلدية والكيماوية والحاصلات الزراعية

تنفيذا لخطة المعارض الدولية لعام 2019/2020 وتماشياً مع خطة وزارة التجارة والصناعة لمضاعفة الصادرات المصرية والنفاذ الى الاسواق العالمية، نظمت هيئة تنمية الصادرات المشاركة المصرية بـ 3 معارض دولية بإقليم كردستان ( العراق ) وهونج كونج، شملت مجالات الجلود والصناعات الكيماوية والحاصلات الزراعية

وقد شملت المعارض المقامة بإقليم كردستان ( العراق ) معرضين الأول معرض أربيل الدولي للجلود والصناعات الجلدية في الفترة من 4 إلى 7 سبتمبر الجارى، بمشاركة (19) شركة مصرية ، والثانى معرض اربيل الدولى 5P للكيماويات المتخصص فى مجال الكيماويات والبلاستيك والتعبئة والطباعة والتغليف بمشاركة 30 شركة مصرية بواقع 20 شركة من قطاع الصناعات الكيماوية و10 شركات من قطاع الطباعة والتعبئة والتغليف.

افتتح الجناح المصرى بالمعرضين السفير احمد حارس القنصل المصرى العام بأربيل وبحضور المستشار التجارى أسامة محى رئيس المكتب التجارى المصرى بأربيل والسيد نوازد هادى محافظ أربيل.

وأوضح أحمد أمين نائب رئيس هيئة تنمية الصادرات لشئون المعارض والترويج بأن معرض أربيل الدولي للجلود والصناعات الجلدية يمثل الكثير من الفرص الواعدة لدخول الجلود والصناعات الجلدية المصرية الى السوق العراقي الذي يعد من أكبر الأسواق الواعدة في هذا المجال وفتح أبواب جديدة للتصدير، من خلال تسليط الضوء على الأساليب المتبعة لتسهيل فرص التجارة والاستثمار عبر جميع القطاعات المتعلقة بالصناعات الجلدية في العراق بشكل عام وفي إقليم كردستان بشكل خاص، حيث يجذب المعرض الشركات المحلية والدولية لاستكشاف الفرص التجارية في الأسواق العراقية المتنوعة وزيادة العلاقات التجارية الثنائية مع العراق واقليم كردستان والدول المجاورة فى المنطقة.

وفيما يتعلق بمعرض أربيل P5 للكيماويات اوضح نائب رئيس هيئة تنمية الصادرات لشئون المعارض والترويج أن هذا المعرض يتميز بكونه المعرض الصناعي الأوسع نطاقاً والأكثر شمولاً في منطقة الشرق الأوسط حيث يغطي قطاعات العرض كافة الجوانب الصناعية لقطاعات البلاستيك، الكيماويات والبتروكيماويات، التعبئة والتغليف، الطباعة، المنتجات الورقية من خلال حدث واحد ، كما يتيح فرصاً تصديرية استثنائية من خلال اتاحة مجالات لامحدودة للشركات العارضة لتقديم أحدث الحلول الصناعية المبتكرة والأفكار الصناعية غير التقليدية لخدمة السوق الواعدة في أربيل.

ولفت أمين الى قيام هيئة تنمية الصادرات بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري بأربيل بدعوة كبار المستوردين لزيارة الجناح المصري، بالإضافة الى اعداد مكتب التمثيل الدراسات التسويقية وقوائم تضم كبار المستوردين بالسوق العراقي مع الشركات المصرية المشاركة بالمعرض حتى يتسنى لهم الاطلاع على متطلبات السوق العراقي والترتيب لعقد لقاءات ثنائية خلال فعاليات المعرض.

كما تضمنت المشاركة المصرية معرض Asia Fruit Logistica بهونج كونج خلال الفترة من 4 الى 6 سبتمبرالجارى، والذى يعد أكبر ملتقى للمهنيين والمتخصصين في مجال الحاصلات الزراعية فى منطقة شرق اسيا.

وأوضحت هالة الدكرورى وكيل الوزارة بهيئة تنمية الصادرات ومدير الجناح المصرى بالمعرض بأن الجناح المصرى قد ضم 43 شركة زراعية مصرية تشمل منتجات البرتقال والفراولة والليمون والبصل والبطاطس ، لافتةً الى قيام الهيئة بتنظيم المشاركة المصرية بالمعرض بالتنسيق مع المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية والغرفة الالمانية.

وتأتي المشاركة المصرية الواسعة في هذا المعرض المهم في إطار استراتيجة وزارة التجارة والصناعة لتنمية الصادرات المصرية. كما أنها تعكس الحرص المصري علي استمرارية التواجد في اسواق شرق اسيا وخاصة الصين وزيادة صادراتها من هذه النوعية من المنتجات, حيث تتمتع بأسعار تنافسية ومطابقة للمواصفات العالمية.

ولفتت الدكرورى الى أن المعرض يقدم فرص واعدة لدخول الحاصلات الزراعية المصرية الى السوق الصينيى الذى يعد من أكبر الأسواق الواعدة فى هذا المجال وفتح أبواب جديدة للتصدير، مشيرةً فى هذا الاطار الى قيام هيئة تنمية الصادرات بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجارى ببكين بدعوة كبار المستوردين لزيارة الجناح المصرى والترتيب لعقد لقاءات ثنائية خلال فعاليات المعرض، فضلاً عن قيام مكتب التمثيل التجارى بتوفير الدراسات التسويقية اللازمة في مجال الحاصلات الزراعية ، وإتاحة كافة المعلومات اللازمة للمصدرين حول أهم المستوردين بالصين وطبيعة الخضروات والفاكهة المصرية المطلوب تصديرها الى هذه الأسواق.

وقد استقبل المعرض هذا العام أكثر من 13500 شركة عارضة من 46 دولة ونحو 100 ألف مشارك .



