طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مواقع في غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع

أكدت مصادر فلسطينية والجيش الإسرائيلي أن طائرات إسرائيلية نفذت، فجر اليوم السبت، سلسلة من الغارات الجوية التي استهدفت مواقع مختلفة في قطاع غزة، وتحديدا شرق بلدة بيت حانون، وشرق مدينة غزة، وشمال بلدة بيت لاهيا، شمالي القطاع. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات جراء الغارات الإسرائيلية.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الغارات جاءت بعد وقت قصير من إطلاق 5 صواريخ من قطاع غزة على جنوبي إسرائيل. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات جراء إطلاق الصواريخ، التي سقط واحد منها في أرض زراعية وأسفر عن حريق بالقرب من مدينة سديروت.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الصواريخ التي زعم الجيش الإسرائيلي أنها أطلقت من غزة، ولكن ذلك يأتي في أعقب مقتل فتيين فلسطينيين وإصابة أكثر من 80 آخرين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرقي قطاع غزة في إطار مسيرات العودة الأسبوعية.

وتتواصل مسيرات العودة شرقي غزة قرب السياج الفاصل مع إسرائيل منذ مارس 2018 وقتل فيها أكثر من 300 فلسطيني في مواجهات أسبوعية القوات الإسرائيلية.

وتؤكد هيئة مسيرات العودة في بيانها الأسبوعي دائما، على استمرار المسيرات "لتبقى شوكة في حلق الاحتلال الإسرائيلي ورافعة للوحدة وأداة للتعبير الجماهيري الواسع".