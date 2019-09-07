الناطق باسم الحكومة الكويتية والمدير الإقليمي لـ«تويتر» يبحثان التعاون المشترك

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بحث رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، مع المدير العام للمكتب الإقليمي لموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) لدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان بنجامان أمبن، ونائب الرئيس التجاري في وكالة (كونكت آدز) محمد مجاهد سبل ومجالات التعاون المشترك.

وقال مركز التواصل الحكومي - في بيان صحفي اليوم السبت - إن اللقاء تناول آفاق دعم العلاقات وتبادل الخبرات في مجالات تكنولوجيا التواصل الاجتماعي ومنصاته الحديثة.

وأضاف أن الناطق باسم الحكومة الكويتية، بحث كذلك مع أمبن، الاستفادة من تجارب (تويتر) في تطوير آليات التواصل، ودعم وتعزيز التواصل لدى الجهات الحكومية.