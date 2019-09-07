وزير الدفاع السوري يعلن إحباط هجوم بطائرات مسيرة على موقع عسكري

أعلن وزير الدفاع السوري، مساء السبت، إحباط هجوم بطائرات مسيرة، على موقع عسكري، بشمال غرب البلاد، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.