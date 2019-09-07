وزير الدفاع السوري يعلن إحباط هجوم بطائرات مسيرة على موقع عسكري

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أعلن وزير الدفاع السوري، مساء السبت، إحباط هجوم بطائرات مسيرة، على موقع عسكري، بشمال غرب البلاد، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.