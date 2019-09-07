 وزير الدفاع السوري يعلن إحباط هجوم بطائرات مسيرة على موقع عسكري - بوابة الشروق
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وزير الدفاع السوري يعلن إحباط هجوم بطائرات مسيرة على موقع عسكري

نور رشوان
نشر فى : السبت 7 سبتمبر 2019 - 1:25 م | آخر تحديث : السبت 7 سبتمبر 2019 - 1:27 م

أعلن وزير الدفاع السوري، مساء السبت، إحباط هجوم بطائرات مسيرة، على موقع عسكري، بشمال غرب البلاد، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.

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