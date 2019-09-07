جماعة إسلامية متمردة تبدأ في تسريح متمردين جنوبي الفلبين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سلم أكثر من 1000 مقاتل ضمن أكبر جماعة إسلامية متمردة في الفلبين اليوم السبت أسلحتهم في بداية عملية تسريح 40 ألف مقاتل بموجب اتفاق السلام الموقع عام 2014.

ويجري تسريح مقاتلي جبهة مورو الإسلامية للتحرير بعد ثمانية أشهر من التصديق على قانون يسمح بإنشاء كيان إسلامي جديد يتمتع بالحكم الذاتي في منطقة مينداناو الجنوبية.

وقال الرئيس رودريجو دوتيرتي خلال حفل في بلدة سلطان كودارات في مقاطعة ماجوينداناو / 960 كيلومتراً جنوب مانيلا/: "اليوم، نحتفل بمرحلة هامة أخرى في تاريخ عملية السلام مع بانجسامورو (السكان المسلمون)".

وأكد دوتيرتي لجبهة مورو الإسلامية والمسلمين في مينداناو أن إدارته "ستستمع دائمًا إلى مظالمكم" بينما حث المتمردين السابقين على اغتنام الفرصة للتمتع بحياة سلمية ومزدهرة.

وقال "دعونا نضع خلافاتنا جانبا ونتجنب المزيد من الصراع المسلح. آمل أن يأتيكم الإلهام لتغتنموا هذه الفرصة لتحسين حياتكم وصنع مستقبل أفضل لعائلاتكم وأحبائكم كذلك".