 إيتو يعتزل كرة القدم بعد مسيرة طويلة - بوابة الشروق
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إيتو يعتزل كرة القدم بعد مسيرة طويلة

محمد عبد المحسن
نشر فى : السبت 7 سبتمبر 2019 - 3:20 ص | آخر تحديث : السبت 7 سبتمبر 2019 - 3:20 ص

أعلن الكاميروني، صامويل إيتو، مهاجم برشلونة وإنتر ميلان السابق، اعتزاله كرة القدم، بعد مسيرة طويلة، سواء مع منتخب بلاده أو الأندية التي لعب لها.

وكتب إيتو، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «النهاية، إلى الأمام نحو تحدٍ جديد، شكرًا لكم جميعًا، مع حبي الكبير لكم».

وخاض إيتو مسيرة طويلة في الملاعب الأوروبية، وارتدى قمصان العديد من الفرق الكبرى، مثل ريال مدريد وبرشلونة وإنتر ميلان وتشيلسي.

وتعتبر فترة لعبه في برشلونة، هي الأفضل في مسيرته على الإطلاق، حيث حقق كل الألقاب الممكنة مع البلوجرانا، كما فاز مع إنتر ميلان بالثلاثية التاريخية.

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THE END😉 VERS UN NOUVEAU DÉFI... Merci à vous tous big love ❤️ adrénaline 💉💉💉💉💉💉

A post shared by Samuel Eto'o (@setoo9) on


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