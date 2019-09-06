إيتو يعتزل كرة القدم بعد مسيرة طويلة

أعلن الكاميروني، صامويل إيتو، مهاجم برشلونة وإنتر ميلان السابق، اعتزاله كرة القدم، بعد مسيرة طويلة، سواء مع منتخب بلاده أو الأندية التي لعب لها.

وكتب إيتو، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «النهاية، إلى الأمام نحو تحدٍ جديد، شكرًا لكم جميعًا، مع حبي الكبير لكم».

وخاض إيتو مسيرة طويلة في الملاعب الأوروبية، وارتدى قمصان العديد من الفرق الكبرى، مثل ريال مدريد وبرشلونة وإنتر ميلان وتشيلسي.

وتعتبر فترة لعبه في برشلونة، هي الأفضل في مسيرته على الإطلاق، حيث حقق كل الألقاب الممكنة مع البلوجرانا، كما فاز مع إنتر ميلان بالثلاثية التاريخية.