استقالة وزيرة بريطانية على خلفية تطورات «بريكست»

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أعلنت وزيرة العمل البريطانية أمبر رود مساء اليوم السبت استقالتها من منصبها.

تعتبر استقالة الوزيرة التي تعد من المحافظين المعتدلين ضربة قوية لرئيس الوزراء بوريس جونسون.