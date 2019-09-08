 استقالة وزيرة بريطانية على خلفية تطورات «بريكست» - بوابة الشروق
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استقالة وزيرة بريطانية على خلفية تطورات «بريكست»

د ب أ
نشر فى : السبت 7 سبتمبر 2019 - 11:03 م | آخر تحديث : السبت 7 سبتمبر 2019 - 11:03 م

أعلنت وزيرة العمل البريطانية أمبر رود مساء اليوم السبت استقالتها من منصبها.

تعتبر استقالة الوزيرة التي تعد من المحافظين المعتدلين ضربة قوية لرئيس الوزراء بوريس جونسون.

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