جيش الاحتلال: طائرة مسيرة أطلقت من غزة وألقت عبوة ناسفة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، إن طائرة مسيرة أطلقت من غزة، واجتازت الحدود، وألقت على ما يبدو عبوة ناسفة في منطقة السياج الأمني، وعادت إلى غزة، وذلك حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.