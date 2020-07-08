تايلاند تعلن عدم تسجيل أية إصابات محلية أو وفيات جديدة بكورونا

أعلنت الحكومة التايلاندية، اليوم الاثنين، أنها لم تسجل أي إصابات أو وفيات جديدة بفيروس كورونا على المستوى المحلي منذ عدة أيام، لتحتل المركز 122 على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات بالفيروس.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عن المركز الحكومي لإدارة أزمة كوفيد-19، أن تايلاند سجلت حالة إصابة وافدة من الهند بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض في البلاد إلى 3 آلاف و445 حالة، توفي منها 58، فيما تعافت 3281 حالة بينما ما يزال هناك 106 أشخاص في المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.