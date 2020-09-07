ضبط طني منظفات مغشوشة في مصنع ببرج العرب

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شنت إدارة تموين برج العرب الإسكندرية، اليوم الإثنين، برئاسة حمادة جودة مدير الإدارة، وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة، بالاشتراك مع مباحث تموين برج العرب، حملات بنطاق الإدارة.

وأسفرت عن ضبط مصنع لتشكيل المعادن وبداخله مصنع لتصنيع وتعبئة المنظفات بمنطقة البرج الجديد بدون ترخيص.

وتم التحفظ على كمية قدرها 2 طن منظفات بدون بيانات تجارية ومجهولة المصدر.

كما تم تحرير محضر حيازة وعرض وبيع منتجات كهربائية(ريسفر) مجهولة المصدر وبدون مستندات داخل إحدى المحلات، وتحرير محضر حيازة وعرض وبيع أدوات منزلية مستوردة مجهولة المصدر، وبدون مستندات داخل إحدى المحلات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض علي النائب العام.