مجلس النواب الليبى: دور لجنة حوار المغرب مقتصر على توزيع المناصب السيادية

المرصد السورى: نقل 450 مرتزقًا من مطار معيتيقة إلى مطار إسطنبول تمهيدًا لعودتهم إلى ريف حلب

أكد المتحدث باسم مجلس النواب الليبى، عبدالله بليحق، أن لجنة الحوار المُشكلة من قبل رئيس المجلس لحضور اجتماع المغرب بين أعضاء مجلسى النواب والأعلى للدولة هى لجنة محددة المهام.

وقال بليحق، فى تصريحات صحفية، إن اللجنة يقتصر دورها على توزيع المناصب السيادية والتمهيد للحوار السياسى المقبل، منوها بأن هذه اللجنة لا تعد بديلا عن لجنة الثلاثة عشر المشكلة لمجلس النواب والمنتخبة عن الدوائر الانتخابية الثلاثة عشر والمُعلن عنها سابقا والتى سوف تمثل مجلس النواب فى الأيام المقبلة فى الحوار الذى ترعاه الأمم المتحدة.

وانطلقت، اليوم، مشاورات اليوم الثانى من الحوار الليبى فى مدينة بوزنيقة المغربية، بين وفدى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

ويناقش الوفدان فى جلستين جديدتين تفاصيل، منها اختيار أسماء الشخصيات التى ستتولى المناصب السيادية، وهيكلة مؤسسات الدولة، وتثبيت وقف إطلاق النار، فضلا عن ملفات أخرى.

وكانت الجولة الأولى من الحوار، أمس، دارت وسط أجواء من الكتمان على ما دار فى المشاورات، لكن الوفدين خرجا ببيان مشترك، أعلنا فيه الرغبة بالتوصل إلى توافق يُخرج ليبيا من أزمتها. وثمن البيان دور المغرب، مستضيف الحوار، والمناخ الإيجابى الذى وفره لإنجاح الحوار.

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى اللواء أحمد المسمارى إن «القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية لم تصدر أى بيان بخصوص ما يحدث فى المغرب، لكننا دائما نسعى إلى إحلال الأمن والسلم».

وأكد المسمارى فى تصريحات لشبكة «سكاى نيوز عربية» الإخبارية، أن الجيش الليبى ملتزم بوقف إطلاق النار بموجب مبادرة القاهرة، مشيرا إلى أن الجيش الليبى يسعى دائما إلى السلام والأمن لتحقيق حلم الليبيين فى دولة خالية من الإرهاب.

إلى ذلك، قال المرصد السورى لحقوق الإنسان إن دفعة جديدة من مرتزقة الفصائل الموالية لأنقرة، عادت من الأراضى الليبية بعد انتهاء عقودهم، بالقتال إلى جانب حكومة الوفاق الليبية، حيث ضمت الدفعة التى عادت نحو 450 عنصرا، جرى نقلهم إلى مطار معيتيقة الدولى فى العاصمة الليبية طرابلس، ومن ثم إلى مدينة إسطنبول التركية، ليتم إدخالهم نحو مناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا فى ريف حلب، وفقا لموقع «العربية.نت» الإخبارى.

وفى روما، قال وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو إنه «لطالما دعمنا وتحدثنا مع جميع الأطراف لتعزيز عملية الحوار فى ليبيا حتى سكتت الأسلحة، وهذه حقيقة إيجابية».

وأضاف دى مايو، فى تصريحات إذاعية، أمس: «نعمل على إعادة تفعيل اتفاقية عام 2008 مع ليبيا، والتى ستسمح لعديد من شركاتنا بالذهاب إلى هناك والمشاركة فى عملية إعادة الإعمار»، بحسب وكالة «اكى» الإيطالية.