3 طرق لاستخدام الشاي الأخضر في العناية بالبشرة

يحتوي الشاي الأخضر على مجموعة رائعة من فوائد العناية بالبشرة، التي يمكن أن تجعلها تبدو منتعشة في أي وقت؛ وذلك دون الحاجة إلى إنفاق الأموال على شراء منتجات للحصول على نفس النتيجة.

لذلك، نشر موقع"ذا ديلي تي" 3 طرق للحفاظ على بشرة صحية باستخدام الشاي الأخضر.

• الحصول على وجه نظيف

يشتهر قناع الشاي الأخضر بأنه مليء بمضادات الأكسدة والمضادات الحيوية الطبيعية والفيتامينات وعوامل إزالة السموم، ويحتوي أيضا على مجموعة من العناصر الغذائية التي تساعد على اختراق الجلد بعمق، ويمكن الاستفادة منه عن طريق مزجه بالماء ووضعه مباشرة بأطراف الأصابع للحصول على وجه نظيف، مع الحرص على تجنب منطقة العين، وتركه لمدة 5-10 دقائق ثم اشطفيه.

• مكافحة الشيخوخة

تساعد مادة البوليفينول الموجودة في الشاي الأخضر على تحييد الجذور الحرة التي تسبب تلف الجلد وتسريع ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، لذلك يمكن أن يساعد قناع الزبادي والشاي الأخضر على مكافحة علامات الشيخوخة، حيث إن الزبادي يحتوي على مواد مضادة للبكتيريا والفطريات، يمكن أن يساعد في مكافحة حب الشباب وتقليل تغير اللون.

ويعد هذا القناع مفيدا أيضًا في شد البشرة وتقليل ظهور بقع الشيخوخة والخطوط الدقيقة والتجاعيد، وذلك عن طريق مزج 3 ملاعق كبيرة من الزبادي اليوناني، وملعقة كبيرة من الشاي الأخضر، ونصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم، ويمكن إضافة نصف ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند للحصول على ملمس ناعم للبشرة، ثم وضعهم مباشرة على الوجه والرقبة، وتركه لمدة 20 دقيقة قبل شطفه، ويجب الحرص على اتباع هذا الروتين مرة أو مرتين أسبوعيًا لتعزيز مقاومة الشيخوخة.

• تونر طبيعي للبشرة

الشاي الأخضر ليس مجرد مشروب عشبي لذيذ للاستمتاع به خلال النهار، حيث إنه يوفر العديد من الفوائد المعززة للصحة، حيث يمكن أن يساعد هذا التونر الطبيعي للبشرة على تقليل ظهور المسام الكبيرة، وإزالة الشوائب مثل حب الشباب الملوث، والمساعدة على ترطيب البشرة ومنحها توهجًا طبيعيًا.

تتميز وصفة الشاي الأخضر بأنها سهلة التحضير، حيث يمكن الاستفادة منه عن طريق تخمير ملعقتين كبيرتين من الشاي الأخضر، وإضافة خل التفاح والزيت العطري الطبيعي، ثم وضع الخليط في زجاجة رذاذ، وبمجرد أن يبرد يمكن رشه مباشرة على الوجه.