 حملات تموينية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق بسفاجا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حملات تموينية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق بسفاجا

أرشيفية
أرشيفية
كمال رشاد:
نشر في: الإثنين 7 سبتمبر 2020 - 6:31 م | آخر تحديث: الإثنين 7 سبتمبر 2020 - 6:31 م

تابعت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، الحملة التي شنتها إدارة تموين سفاجا على مستوى مخابز المدينة، لرصد المخالفات التموينية وإحكام الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، بهدف القضاء على الغش التجاري والتدليس، والتأكد من مدى توافر احتياجات ومتطلبات المواطنين من السلع الغذائية.

وأوضحت المغربي أن الحملة فحصت المخالفات بمختلف أنواعها والتى تشمل خبز ناقص الوزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود ميزان - عدم وجود سجلات.

وأسفرت عن تحرير محضر نقص وزن الخبز لأحد المخابز بمنطقة سفاجا البلد، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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