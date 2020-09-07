حملات إزالة لعقارات ومباني مقامة علي أراضي الدولة بأحياء الإسكندرية

واصلت أحياء محافظة الإسكندرية اليوم /الإثنين/ القيام بحملات مكبرة لإزالة أعمال البناء المخالف، وذلك في إطار خطة الحكومة لوقف ظاهرة البناء المخالف وفرض هيبة الدولة.

وأسفرت الحملات عن تنفيذ 12 قرار إزالة لعقارات وأسوار دون ترخيص بـ 3 أحياء هي "العامرية ثان، برج العرب، شرق"، وتم تحرير محاضر للمخالفين.

وقامت أحياء المنتزه ثان وغرب الإسكندرية بحملات لإزالة تعديات على أراضي الدولة، وضبط المعتدين وإحالتهم إلى النيابة العسكرية.

وقال أشرف بهجت رئيس حي المنتزه ثان، إنه جرى إزالة عقارين وأسوار على أراضي تابعة لهيئة الأوقاف المصرية بعزبة العرب.

ومن جانبه، أشارت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب الإسكندرية ،في بيان لها، إلى أن الحملة أسفرت عن إزالة مصنع مكون من طابقين مقام على أراضي أملاك الدولة بمنطقة المكس.

وأكدت على عدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة، مشيرة إلى أنه سيتم إزالة أي مخالفة فورا والتصدي بكل حزم للمخالفين.