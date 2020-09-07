تجديد حبس طالب لاتهامه بقتل عمه في مشاجرة مع والده بالشرقية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة فاقوس العامة بمحافظة الشرقية، تجديد حبس طالب، ووالده، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بقتل شقيق الثاني إثر طعنة تلقاها بظهره على يد الطالب، بعد مشاجرة بينه وبين والده بقرية "قنيتر" التابعة لدائرة قسم شرطة فاقوس.

وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى "فاقوس" المركزي، بوصول "عبدالمنعم.ع.ص.ع" 38 سنة، صاحب محل حدايد وبويات، مُقيم بقرية "قنتير" التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس، مصابًا بطعنة نافذة بالناحية اليسرى بظهره، وتوفي فور متأثرًا بإصابته.

وتبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وشقيقه الأكبر "صالح" موظف بوحدة محلية؛ بسبب خلافات عائلية ومالية بينهما، قبل أن يتطور الأمر إلى مشاجرة، تعدى خلالها نجل الأخير، ويُدعى "حافظ" 16 سنة، طالب بالدبلوم الفني الصناعي، على عمه وطعنه بسكين في ظهره.

تم ضبط المتهم ووالده، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 29304 جُنح فاقوس لسنة 2020.