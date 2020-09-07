رغم المبادرات العالمية العديدة التي تدعو لوقف استخدام البلاستيك ومنتجاته؛ لمخاطره على البيئة والإنسان والحيوان، فإن اليابان ما زالت تعاني من تزايد إنتاج المنتجات البلاستيكية، التي أصبحت تهدد مخزون البترول لديها بل وفي العالم.

ونقلت صحيفة "جابان توداي" اليابانية، عن باحثين يابانيين إن كبار منتجي النفط يعلقون نمو إنتاجهم ومخزونهم في المستقبل على كمية إنتاج العالم للبلاستيك، بل وراهنوا على فشل المجتمع في معالجة الفارق بين استهلاك النفط في الصناعات البلاستيكية والإنتاج العام للمواد البترولية، الأمر الذي يهدد بوقف استثمارات بمليارات الدولارات في البتروكيماويات.

وواجه إنتاج النفط والمواد البترولية تساؤلات متزايدة في الأشهر الأخيرة حول سبب زيادة الاستهلاك التي دفعت البلاد للاقتراب من "ذروة" الطلب على النفط، بالرغم من أن أزمة فيروس كورونا وتداعياته من حظر تجوال وبقاء المواطنين في المنازل أدت إلى انخفاض كبير في استهلاك وقود النقل، وحققت الطاقة النظيفة تقدمًا كبيرا في الصناعات اليابانية.

لكن، منتجي النفط يرون أن البلاستيك وصناعاته أصبحت المحرك الأكبر للطلب على النفط في المستقبل، بسبب التزايد المستمر في معدل إنتاجه، وفقًا لتقرير جديد صادر عن مركز الأبحاث المالية "Carbon Tracker"، الذي يتخذ من العاصمة البريطانية مقرا له، ومجموعة الاستدامة والتطوير "Systemiq".

وأكد التقرير أن إنتاج البلاستيك زاد بنحو أربعة بالمائة كل عام بداية من العام 2000، أي حوالي 40 بالمائة في العقدين الماضيين، مضيفًا أن معظم الشركات التي تعمل في الصناعات البلاستيكية تتوقع استمرار تزايد معدل النمو، بسبب تزايد الاقتصادات الناشئة.

وحتى الآن، تشكل المواد البلاستيكية أقل من تسعة بالمئة من الطلب على النفط، لكن التقرير أكد أنها أكبر عنصر حاز نسبة في نمو الطلب على النفط، وبالرغم من قلق منتجي النفط، أضاف التقرير أن الصناعة تخطط لاستثمار ما لا يقل عن 400 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة لتوسيع وزيادة إنتاج "البلاستيك البكر" بمقدار الربع، إلا أن التقرير حذر من أن تخاطر بخسائر فادحة للمستثمرين.

وقال الباحث الرئيسي بالتقرير إن "صناعة البلاستيك، إذا افترضنا تضاعف الطلب عليها في العشر أو العشرين سنة القادمة، تراهن على فشل المجتمع في إيجاد أي حلول لتقليل البلاستيك أو استبداله أو إعادة تدويره".

ويتم إنتاج حوالي 350 مليون طن من البلاستيك سنويًا، 50 في المائة منها في آسيا و19 في المائة في أمريكا الشمالية و16 في المائة في أوروبا، وتوقعت وكالة الطاقة الدولية، في عام 2018، أن النمو في استهلاك البلاستيك والأسمدة والمنظفات على المنتجات البتروكيماوية، من شأنه أن يمثل أكثر من ثلث الزيادة المتوقعة في الطلب على النفط، حتى عام 2030، وما يقرب من النصف إلى 2050.

وذلك بالرغم من أن الاستخدام المتزايد للبلاستيك تسبب في أزمة تلوث عالمية، حيث يُعتقد أن 8 ملايين طن على الأقل تنتهي في المحيطات كل عام، الأمر الذي دفع الحكومات إلى دعوة الشركات لإعادة التدوير، وفرض قيود على التخلص من النفايات، وفي بعض الحالات فرض حظر على العناصر التي تستخدم مرة واحدة.