قالت أميرة حسن مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، إن فقدان والدتها صعب عليها، معلقة: «أمي كانت أم فقط بالنسبالي.. وكانت مالية حياتنا».



وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر فضائية «النهار»، مساء اليوم الإثنين، أن والدتها كانت تعود للمنزل بعد العمل كسيدة منزل، متابعة: «كانت تشارك في تحضير السفرة والسحور برمضان».



واستطردت باكية: «بعدما رأيت حب الناس بعد وفاتها شعرت بالسعادة الشديدة»، معربة عن استغرابها من هذا الأمر.



ونشرت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، صورًا من آخر عيد ميلاد لوالدتها قبل أن ترحل، بالتزامن مع ذكرى عيد ميلادها، أمس 6 سبتمبر، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".



وتوفيت رجاء الجداوي، في الساعات الأولى من الأحد 5 يوليو، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وأعلنت الخبر ابنتها أميرة مختار، التي كتبت عبر حسابها بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أمي في ذمة الله".





