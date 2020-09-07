ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجل 41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجل مسئولو الصحة في ولاية "فيكتوريا" الاسترالية 41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الإذاعة الاسترالية (إيه بي سي) اليوم الاثنين أنه تم أيضا تسجيل 9 حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بالولاية منذ بدء انتشار الفيروس إلى 675 حالة.

وكانت ولاية "فيكتوريا" قد فرضت حظرا للتجول ليلا حيث أنها تعد ثاني أكثر ولاية من حيث عدد السكان في البلاد وتم تسجيل أكبر عدد حالات إصابة بها خلال الأسابيع الماضية.

وكان حاكم الولاية دانييل أندروز قد أعلن الشهر الماضي نشر 500 جندي بالجيش في الولاية لدعم تنفيذ أوامر العزل الذاتي على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، كما أوضحت السلطات أنه سيتم تغريم من ينتهك تلك القرارات مبلغ خمسة آلاف دولار استرالي وسيتم استثناء فقط من يحتاجون للرعاية الطبية العاجلة.

يُذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.