ترامب ينتقد الإعلام والديمقراطيين بسبب تقرير يتحدث عن استخفافه بالجيش

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى، اليوم الأحد 6 سبتمبر، دعمه للجيش في حين احتشد آخرون من أفراد الإدارة الأمريكية حوله بعد تواتر تقارير عن أنه استخف بالجنود الأمريكيين الذين قُتلوا في أوروبا ورفض زيارة مقبرة أمريكية أثناء زيارته لفرنسا في 2018.

وذكرت صحيفة "اتلانتيك" يوم الخميس أن ترامب وصف جنود مشاة البحرية الأمريكية المدفونين في مقبرة قرب باريس بأنهم "خاسرون" ورفض زيارة المقبرة في نوفمبر 2018؛ خوفًا من أن تتلف الأمطار في ذلك اليوم شكل شعره. ونفى الرئيس ذلك يوم الخميس وكرر نفيه له اليوم الأحد.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم إن ترامب، بدلًا من ذلك، قضى وقت فراغه في ذلك اليوم في انتقاء أعمال فنية من منزل السفير الأمريكي لنقلها للبيت الأبيض.

ورفض ممثلون عن البيت الأبيض التعليق على الفور على تقرير بلومبرج، الذي تم نقله عن عدد ممن حضروا الواقعة.

وانتقد ترامب، الذي يسعى لفترة رئاسية جديدة، الديمقراطيين والإعلام اليوم وكتب على تويتر يقول "سيقولون أي شيء. مثل أكاذيبهم الأخيرة عني وعن الجيش".



ووصف جو بايدن، النائب السابق للرئيس والذي ينافس ترامب في انتخابات الرئاسة المقررة يوم الثالث من نوفمبر المقبل، تعليقات ترامب على الجنود بأنها "مخزية" إن صحت.

وكرر روبرت ويلكي، وزير شؤون قدامى المحاربين، اليوم ما قاله وزير الدفاع مارك إسبر الأسبوع الماضي لشبكة "سي.إن.إن





الإخبارية عن أن ترامب يحترم القوات المسلحة. وأضاف أنه لم يسمع الرئيس قط يتفوه بما يقلل من شأن من الجنود أو قدامى المحاربين.

وأكد وزير المالية ستيفن منوتشين كذلك تقدير ترامب للجيش.

وقال للصحفيين في البيت الأبيض "الرئيس كان دومًا داعمًا مائة بالمائة للجيش".