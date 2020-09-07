دراسة: فعالية عقاقير علاج التهاب المفاصل في تحسين أمراض القلب بمراحلها الأولى

أثبتت دراسة طبية حديثة فعالية عقاقير علاج أعراض التهاب المفاصل والروماتويد في تحسين العلامات الأولية لأمراض القلب.

وربطت الدراسة - التي نُشرت في مجلة "حوليات الأمراض الروماتيزمية" - علاج التهاب المفاصل الروماتويدي بتحسينات في تصلب الأوعية الدموية، وهو مؤشر على الأمراض القلبية الوعائية.

وقالت الدكتورة سيفين بلين أستاذ أمراض القلب في جامعة ليدز في بريطانيا: "يُظهر بحثنا أنه حتى في المراحل الأولى من التهاب المفاصل الروماتويدي، هناك زيادة في تصلب الأوعية الدموية لدى الأشخاص الذين لا يعانون من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية التقليدية أو لديهم أدنى حد من عوامل الخطر مثل ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول أو التدخين".

وبالنسبة للدراسة الحالية، شرع فريق البحث في استكشاف الروابط الممكنة بين العلامات المبكرة جدًا لالتهاب المفاصل الروماتويدي ومؤشرات الأمراض القلبية الوعائية، وتم إجراء فحوص القلب بالرنين المغناطيسي على 82 مريضًا ليس لديهم مشاكل قلبية معروفة.

وكشفت الفحوص عن وجود زيادة في تصلب الأوعية الدموية في الشريان الأورطي، وهو فقدان تدريجي لمرونتها في الشرايين الكبيرة، مقارنة بالأشخاص الأصحاء، كما كان هناك دليل على وجود ندبات في القلب وتغيرات في جدار البطين الأيسر، مما يشير إلى أن اضطرابات القلب بدأت قبل تشخيص التهاب المفاصل الروماتويدي.

وبعد عمليات الفحص الأولية، تم إعطاء 82 مريضًا واحدة من دورتين لعقار RA، وبعد عام من العلاج، تم إجراء مزيد من الفحوص على 71 مريضًا، وأظهرت الفحوص أن تصلب الأوعية الدموية في الشريان الأورطي قد تحسن خلال علاج التهاب المفاصل الروماتويدي.

وقال الباحثون: "أدى علاج التهاب المفاصل الروماتويدي إلى تحسين تصلب الأوعية الدموية، بغض النظر عن كيفية استجابة المريض لأدوية التهاب المفاصل الروماتويدي، وكانت هذه التحسينات في تصلب الأوعية الدموية بشكل مستقل عن الاستجابة لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي غير متوقعة".

وتسلط الدراسة الحديثة الضوء على أهمية البدء في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي مبكرًا لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقالت الباحثة في الدراسة مايا بوخ: "إن تحديد المرضى في المرحلة الأولى من التهاب المفاصل الروماتويدي الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أمر مهم بشأن استراتيجية تناول العلاج".